/656095/النائبة-نورا-علىي-توجه-الشكر-لممثل-الأغلبية-علي-دعمه-عبر-برنامج-تحت-القبة-وتؤكد-اللجنة-تسعي-خلال-دور-الإنعقاد-الثاني-إلى-تحقيق-مكتسبات-وانجازات-لقطاع-السياحة

المعروض على الصفحة الرسمية لممثل الأغلبية وتقديم حمزة أحمد

توجهت النائبة نورا علي،رئيس لحنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بخالص الشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الأغلبية، على كافة أشكال التواصل والدعم الذي يوليه للجنة السياحة بالبرلمان، لافتة إلى أنها كانت تمارس العمل العام ولم تكن مهتمة بالسياسة.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب على أداء اعضاء اللجنة

أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان

جاء هذا فى حديث لها عبر برنامج تحت القبة، والمعروض على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للمهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ومن تقديم حمزة أحمد، أمشيرة إلى أن أعضاء اللجنة يتواصلون فيما بينهم من أجل التعاون لانجاز مهام اللجنة، مؤكدة أن القطاع السياحي يمس شريحةكبيرة من المجتمع استمرار عمل الشركات ومساعدة العاملين وتحقيق انجازات للقطاع، مشيدة بالحضور الكامل لاعضاء اللجنة خلال الاسبوع الاول من درو الانعقاد الثاني خلال انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

هذا وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيرانى المدنى بمجلس النواب،أنه تعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا، وتنتمى له شكلا وموضوعًا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة لأى دولة من دول العالم وخاصة بنواحيها الإقتصادية وإطارات الدخل القومى، بجانب تأثيره المباشر على قطاع كير من المواطنين وفى مصر يصل التأثير للملايين ويؤثر عليه بشكل مباشر.