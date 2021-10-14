بدون راحة.. محمد صلاح ينتظم في تدريبات ليفربول «صور»

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عاد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، لتدريبات فريقه اليوم لينتظم مع الريدز قبل لقاء واتفورد بريدج في لقاء الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانضم محمد صلاح لفريقه ليفربول مساء اليوم، لينتظم في التدريبات، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في لقائي الجولة الثالثة والرابعة أمام منتخب ليبيا، في دور المجموعات بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبكولة كأس العالم 2022 قطر.

حصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي عن فوز صلاح بالجائزة عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

هدف الشهر بالبريميرليج

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

نتيجة مباراة مصر وليبيا

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على ليبيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز أهداف منتخب مصر كلا من "أحمد فتوح، ومصطفى محمد" في الشوط الأول، ورمضان صبحي في الشوط الثاني من صناعة محمد صلاح، أما الهدف الأول والثاني كان من صناعة مصطفى محمد وعمر مرموش.

وبعد هذا الفوز تتصدر مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وتبتعد عن أقرب منافسيها ليبيا بـ 4 نقاط، وتتواجد الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.