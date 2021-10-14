/656103/النيابة-الادارية-تأمر-بتقرير-شامل-في-واقعة-التنمر-على-صيدلانية-وسحلها-في-الزقازيق

تلقت نيابة الزقازيق، القسم الثاني، شكوى من صيدلانية بالوحدة الصحية بكفر عطا سلامة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي اتهمت فيها إحدى الموظفات بذات الوحدة الصحية باضطهادها والتنمر عليها والتزوير والتشطيب في دفتر الحضور والانصراف يوم ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١، والتعدي عليها بالضرب والسحل في اليوم التالي بمقر العمل، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، كما تلقت النيابة في تاريخ لاحق شكوى من الموظفة المشكو في حقها تتهم فيها الصيدلانية، الشاكية، بالتعدي عليها بالضرب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شكوى من صيدلانية بالوحدة الصحية بكفر عطا سلامة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق

النيابة العامة

هذا وقد قام المستشار عمرو عوض، مدير نيابة الزقازيق، القسم الثاني بقيد البلاغ بالقضية رقم ١٢٨٠ / ٢٠٢١، واستمع الأستاذ أمين عبد الرحمن، رئيس النيابة، صباح اليوم الخميس، لأقوال الطبيبة الشاكية.

كما تم سؤال مدير الإدارة الصحية، وقررت النيابة العامة باستدعاء شهود الواقعة وتكليف التفتيش المالي والإداري بفحص دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص.

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض على فور انتهاء التحقيقات.

وفي سياق اخر تعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، بموقع التوصل الاجتماعي تطبيق« انستجرام».

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ما نشر عبر الصفحة الرسمية، مطالبين بسرعة ضبط وكشف المسئول عن الاختراق.

جدير بالذكر أطلقت النيابة الإدارية، منذ 15 يومًا، الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل: Google play store.

وأضافت النيابة الإدارية في بيان، أن التطبيق في إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بها، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقًا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.