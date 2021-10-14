/656105/القبض-على-مدرب-المصري-البورسعيدي-قبل-السفر-إلى-أوغندا-تعرف-على-التفاصيل

سافرت بعثة النادي المصري البورسعيدي إلى أوغندا وذلك من أجل بداية مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثناء سفر البعثة إلى أوغندا، تم حجز البعثة في قطر ترانزيت، قبل الإقلاع من جديد والسفر إلى أوغندا.

وتعرض حسن نصر، مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي، للحجز ولم يتمكن من السفر مع البعثة إلى أوغندا.

وعلم موقع دوت الخليج أن مدرب حراس المرمى، كان متواجدا في قطر منذ سنوات، وقبل العودة قام بأخذ قرض مالي، ولم يسدد حتى الأن.

وقامت سلطات المطار بحبس حسن نصر مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي ولم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق إلى أوغندا، لتواجه البعثة أزمة كبيرة بسبب عدم وجود المدرب.

وتسعى إدارة المصري البورسعيدي حاليا إلى حل هذه الأزمة، وذلك من أجل تواجد المدرب مع الفريق وسداد قيمة القرض المالي للسلطات القطرية، والعودة إلى مصر.

تأكيداً لـ«دوت الخليج»: عبد الحليم علي مديراً للكرة بالنادي المصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي، تعيين عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، مديراً للكرة بالنادي، وبذلك يتواجد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة معين الشعباني، المدرب التونسي.

وكان موقع دوت الخليج علم اليوم أن إدارة المصري، تتفاوض مع عبد الحليم علي ليكون ضمن الجهاز الفني الجديد للنادي المصري البورسعيدي.

القبض على مدرب المصري البورسعيدي

ويقيم النادي المصري مؤتمراً صحفياً يقدم فيه الصفقات الجديدة، واللاعبين الجدد وتقديم معين الشعباني مدرب الفريق.

خاص.. عبد الحليم علي يقترب من تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي

بعد تعاقد النادي المصري البورسعيدي، مع المدرب التونسي معين الشعباني، لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التواجد في مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة المصري البورسعيدي، تتجه لتعيين، عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، لتولي منصب مدير الكرة بالنادي، ومساعدة معين الشعباني.

وأضاف مصدر داخل النادي" أن التفكير في عبد الحليم علي يأتي من خلال خبراته الكبيرة ومشواره الكروي الكبير الحافل بالنجاحات والإنجازات، سواء مع منتخب مصر أو الزمالك".

وتابع" سمير حلبية رئيس النادي، قرر التفاوض مع عبد الحليم علي، وأن الأمور تتجه بشكل جيد، وسيتم الإعلان الرمسي خلال أيام قليلة.

وكان عبد الحليم علي، قد تولي منصب مدير الكرة بالزمالك في أحد الفترات، بجانب ترشيحه لقيادة منصب مدير منتخب مصر، ولكن تم الوقوع على اختيار وائل جمعة نجم الأهلي السابق.