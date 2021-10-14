دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

/656106/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-وفاة-الفنان-عادل-إمام

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا نبأ وفاة الزعيم عادل إمام، الأمر الذي اهتز له الوسط الفني وأحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام.

ترجع تلك الأنباء إلى صفحات غير موثقة، وليس لها أي صحة من الأساس.

المهن التمثيلية تنفي شائعة وفاة عادل إمام

كما خرجت نقابة المهن التمثيلية للرد على تلك الأنباء، نافية إياها ومؤكدة أنها عارية من الصحة.

ومن جانبه لم تصدر مثل تلك الأنباء على لسان أسرته، والتزموا الصمت دون الرد على تلك الشائعة التي تحزن بها الأنفس وتبكي لها القلوب.

السيرة الذاتية لعادل إمام

عادل إمام، ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

والد الزعيم كان يعمل في مصلحة السجون "شاويش" حتى خرج من الخدمة برتبة رقيب أول.

ويعد الزعيم عادل إمام أكبر أخواته، حيث لديه شقيقة هي إيمان التي تزوجت من الفنان مصطفى متولي، كما إن إمام لديه أخ أصغر منه وقد عمل في مجال الإنتاج.

بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.

انطلاقة عادل إمام

تألق عادل إمام في لون الكوميديا ليقدم عدة مسرحيات هلى رأسها أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ليعترف الجميع بموهبته.

سيرة الزعيم الفنية

قام الزعيم ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بالثمانينيات والتسعينيات، كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية فناني جيله.

بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم، مثل "البحث عن فضيحة" مع كل من الفنانين ميرفت أمين وسمير صبري، "عنتر شايل سيفه" مع نورا.