/656107/بالصور--إنطلاق-حفل-زفاف-محمد-مجدي-أفشة-فيديو

وصل محمد مجدي افشة صانع ألعاب النادي الأهلي، لحفل زفافه مع عروسه، ليبدأ مراسم حفل الزفاف، والذي ينتظره الجميع وكل عاشقي القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الفوتوجرافر : إتّنك عليها كدا 😎

أفشه : ما انا تِنك أهو 😂😂 pic.twitter.com/euwixUxKyS — ALAhly Stadium🏟ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) October 14, 2021

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قصير لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وظهر فيه أفشة يرقص في غرفته بفندق الزفاف الخاص به.

وظهر محمد مجدي أفشة في الفيديو يرقص قبل انطلاق الفرح بساعات وهو يستعد لإنطلاق زفافة بكل بهجة وفرح.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

رئيس بعثة الأهلي

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كما شارك في فقرة للتصويب على المرمى في نهاية المران السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.