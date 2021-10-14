رسمياً: مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بدون حضور جماهيري

/656108/رسميا-مباراة-الزمالك-وتوسكر-الكيني-بدون-حضور-جماهيري

أكد خالد الأبيض، سفير مصر في لينيا، أن لقاء توسكر الكيني والزمالك يوم السبت، سوف يقام بدون حضور جماهيري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب الزمالك أمام توسكر الكيني يوم السبت، في تمام الثانية ظهراً، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السفير المصري، أن سبب غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية في كينيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحرص السفير المصري على زيارة بعثة الزمالك فور الوصول إلى كينيا وتواجد معهم في فندق الإقامة للاطمئنان على البعثة.

واكتملت بعثة القلعة البيضاء فجر اليوم بتواجد جميع اللاعبين الدوليين والمحليين وتواجد حسام المندوه عضو مجلس الإدارة وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

أمير عبد العزيز: باتريس كارتيرون يريد تواجدي معه في الزمالك خلفاً لـ أسامة نبيه.. ولكن لا يوجد عرض رسمي جاء لمسئولي البنك الأهلي

أكد أمير عبد العزيز، مدرب فريق البنك الأهلي، أنه يحترم نادي الزمالك وتحت أمر الفريق في أي وقت.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بالفعل تواصل معي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من أجل التواجد معه مع الفريق خلال الفترة القادمة، بدلا من أسامة نبيه".

مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

وواصل" لقد عملت مع باتريس كارتيرون من قبل وحققنا نجاحات كبيرة، وأنا أحترم هذا الشخص لأنه من المدربين الرائعين، وتحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

وأردف" كاريترون من أفضل المدربين في أفريقيا، وبعد رحيل أسامة نبيه تم ترشيحي للتواجد داخل نادي الزمالك، وحاليا لدي تعاقد مع فريق البنك الأهلي، وأحترم المسئولين والمدير الفني إيهاب جلال لديه الاحترام الكامل".

واختتم" كل الأخبار التي خرجت في الفترة الأخيرة، كانت عبر السوشيال ميديا ولكن لا توجد مفاوضات رسمية، وإذا تواصل معي نادي الزمالك في أي وقت سأتواجد في أي وقت خلال الفترة القادمة".

باتريس كارتيرون: «موسيماني» مدرب خططي على أعلى مستوى.. وبطولة الدوري المصري ليست حكراً على أحد

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي يمتلك الخبرة الكبيرة داخل القارة الأفريقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بيتسو موسيماني مدرب جيد، ويمتاز بالتخطيط الجيد خلال المباريات، ويستطيع قراءة المباريات بشكل جيد".

وزاد" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".