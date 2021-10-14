/656109/مرثا-محروس-تتقدم-بسؤال-لوزير-التعليم-بشأن-منع-التصوير-فى-المدارس

في إطار تفعيل الدور الرقابي تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة وكيل لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم وذلك لاستجوابه في بعض النقاط تستلزم اجابته في اللجنة المختصة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم مرثا محروس بسؤال لوزير التربية والتعليم

منع التصوير داخل المدارس

ولفتت مرثا محروس ، إلى أن القرارات الاخيرة لوزير التربية والتعليم بمنع التصوير داخل المدارس و تحديد موعد محدد لأولياء الأمور للتواصل مع إدارة المدرسة، إضافة إلى غيرها من القرارات التي تعيدنا لعصر حجب المعلومات، مؤكدة أنهذا القرار يتعارض مع الحق في المعرفة بحجة الحفاظ على الأمن.

المصروفات الدراسية

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الوزير بربط المصروفات بتسليم الكتب وهو ما يعني مزيد من الضغط المالي علي الأسر المصرية في الوقت الذي يمكن للوزير اتخاذ قرارات أخري للتحصيل وجدولة المصروفات دون ربطها بالكتب الضروريةلاتمام عملية الدراسة، فضلا عن ضعف المراقبة علي المدارس مما تسبب في حالات ازدحام و صدام أمام المدارس وحالة وفاه و هو ما ظهر في صورة الفصل دون أي تجهيزات، منوهة أن الاولي بالوزير متابعه تجهيزات المدارس التابعة له قبل توجيه النقد للاعلام.

وتوجهت مرثا محروس بالأسئلة التالية :

-ماهي إجراءات الوزارة لمتابعة ورقابة سلامة بداية سير العملية الدراسية؟ واذا كان هناك اجراءات مستبقة ماهو تفسير الوزارة على حالة عدم الاستقرار الموجودة؟ - وماهي فلسفة تصريحاتكم لحجب المعلومات عن سير العملية الدراسية عن الرأي العام؟ - وماذا عن ربط سداد قيمة المصروفات والكتب الدراسية بحق التعليم الذي يكفله الدستور للمواطن المصري؟