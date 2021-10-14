/656112/الأمن-يكشف-تفاصيل-تداول-فيديو-السيارة-مطموسة-اللوحات-بالقاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات منشور تم تداوله خلال أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا ادعاء انتشار سير سيارات النقل بالطريق العام دون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات.
بالفحص أمكن تحديد القائم على الحساب المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بحوزته سيارة، تبين قيامه بطمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندي، مقيم بدائرة القسم، بأنه بعد عودته لشقته إكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.
تفاصيل الواقعة
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «شخصين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية»، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم».
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