المركز الثقافى الكورى يحتفل بعيد ميلاد اللغة الكورية

جدة - نرمين السيد - وشارك المدعوون فى محاضرة قصيرة حول اختراع الهانجول والسيرة الذاتية للملك سيجونج – مؤسس اللغة الكورية، كما شاركوا فى ورشة حول الخط الكورى، وصنع الطوابع الكورية.

وعادة ما يتم الاحتفال بعيد الأبجدية الكورية فى 9 أكتوبر من كل عام، وقد تم تحديده كعطلة وطنية فى كوريا الجنوبية منذ عام 1970.

ويوافق هذا العام العيد رقم 575 للأبجدية الكورية، الذى أصبحت نظام الكتابة الرسمى فى كوريا فى عام 1446.

وعلى مدار شهر أكتوبر الحالى، يعتزم المركز الثقافى الكورى تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية لنشر الوعى حول اللغة الكورية ونظامها العلمى الفريد.

وفى كلمته الترحيبية، أكد أوه سونج هو، مدير المركز الثقافى الكورى فى مصر، على أهمية التبادل الثقافى بين مصر وكوريا الجنوبية ودوره الحيوى فى تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبى البلدين.