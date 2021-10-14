فيديو- استراتيجية وطن.. أهالى سن العجوز من العشوائية إلى مساكن لائقة

جدة - نرمين السيد - بعد أقل من عام على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة سن العجوز التابعة لحى الهرم، انتهت الدولة بالفعل من نقل كافة أهالى المنطقة، إلى مساكنهم البديلة بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.





ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء بالمناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضارى لقاطنيها وفى ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتى لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية. وسبق أن حرص أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعه الميدانية لنسب تنفيذ أعمال تسكين أهالى منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحى الهرم، وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر.

وتابع المحافظ ميدانياً نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة، مؤكداً على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافه التسهيلات اللازمه لهم، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة. وتواصل الدولة عملية تسكين الأهالى فى الشقق البديلة لتذليل أى معوقات تواجههم، وفقا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، وتماشيا مع خطة الدولة فى توفير مساكن آدمية لسكان المناطق العشوائية. وسبق أن خصصت وزارة الإسكان 2500 شقة كاملة التشطيب فى مدينة حدائق أكتوبر، وتم تخصيص هذه الوحدات للمواطنين ساكنى المناطق العشوائية فى محافظة الجيزة، لافتا إلى أن كل وحدة تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وبأعلى جودة فى التشطيبات.

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