مركز علوم الفضاء بالأمم المتحدة: الرئيس السيسى أكثر الرؤساء اهتماما بمواجهة التغير المناخي

قال علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إن أبرز تحد يواجه العالم خلال الفترة الراهنة هو التغيرات المناخية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أكثر رئيس على مستوى العالم مهتم بمواجهة التغيرات المناخية .

وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تهتم بشكل كبير بالتنوع البيولوجى، وتعد من أكثر دول العالم حرصا على حماية البيئة من خلال التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.

ولفت نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن الدول الكبرى هى المتسببة فى أزمة الاحتباس الحرارى التى تواجه العالم، وهى المسئولة الآن على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فيها.