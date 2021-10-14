/656114/بسبب-خلافات-قديمة-مصرع-شاب-على-يد-عاطلين-في-الغربية

لقى شاب مصرعه، نتيجةإصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على يد عاطلين بسبب خلافات قديمة بينهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط المتهمين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب على عاطلين بسبب خلافات قديمة بالغربية

بلاغ لشرطة النجدة

وكانت تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي «ا.ف» 25 سنة لمستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة، وأتضح من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى وعاطلين لخلافات قديمة بينهم، تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله خلال أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا ادعاء انتشار سير سيارات النقل بالطريق العام دون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بحوزته سيارة، تبين قيامه بطمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندي، مقيم بدائرة القسم، بأنه بعد عودته لشقته إكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.

تفاصيل الواقعة

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «شخصين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية»، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم».