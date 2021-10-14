/656119/قبل-ظهورها-على-الريد-كاربت-شاهد-إطلالة-بوسي-شلبي-المنتظرة-بالجونة-السينمائي

كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قبل ظهورها على الريد كاربت، عن إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والذي يفصلنا عن انطلاقه ساعات قليلة.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الإعلامية بوسي شلبي المنتظرة بمهرجان الجونة السينمائي.

بوسي شلبي تتألق في أحدث ظهور

نشرت شلبي مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله بفستات باللون الجراي الغامق، واعتمدت تسريحة شعر «ديل حصان».

هذا وقد أعربت بوسي شلبي عن افتقادها لمصفف الشعر العالمي محمد الصغير، خاصًة أنها المرة الأولى التي تستعد فيها لمهرجان الجونة السينمائي بتصفيف شعرها داخل صالونه بعد رحيله.

بوسي شلبي بصالون الصغير استعدادًا للجونة السينمائي

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، ظهرت خلاله من داخل غرف تصفيف الشعر الخاصة بالفنانين في الجونة بصالون محمد الصغير.

وقالت فيه: "أول حاجة بعملها كل سنة في المهرجان، ببدأ يومي هنا، والريد كاربت ميحلوش غير بالمكان ده".

وتابعت بوسي شلبي: كل سنة محمد الصغير بيكون معايا، بيستقبلني ويرحب بيا، حضوره القوي وروحه في كل مكان بتستقبلني، لكن آثره لسه موجود معانا".

موعد انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة 2021

و ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.