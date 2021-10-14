/656120/بقيادة-الموسيقار-عمر-خيرت-حفل-افتتاح-بطولة-العالم-للرماية-على-الأطباق-فيديو

انطلقت فاعليات حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، بقيادة الموسيقار عمر خيرت، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي (مصر الدولة المنظمة ، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا).

متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة

وأكد وزير الرياضة أن هناك متابعة لحظية لكل الاستعدات الخاصة بالبطولة، حتى يتم إخراجها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، موجها الشكر للجنة المنظمة للبطولة، وشركات سنيرجي، وتذكرتي، وشركة روابط.

رئيس اتحاد الرماية

ومن جانبه قال اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن مصر أصبحت جاهزه تماما لاستضافة وانطلاق هذا العرس العالمى بعدما وصل جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا بأنه تم توفير جميع وسائل الامن والسلامة الصحية، وتطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة كل الوفود المشاركة.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للرماية في قدرة الجانب المصري على انجاح البطولة على جميع المستويات خصوصا الفنية والتنظيمية، في ظل الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسنى أن البطولة تستقبل أبطال العالم في الرماية، وهناك ثقة كبيرة في الرماة المصريين المشاركين بالبطولة، من أجل مقارعة الكبار وحجز مكانة دائمة لمصر على منصات التتويج.