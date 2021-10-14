وكيل الأزهر: مستمرون فى نشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - قال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضوينى، إننا حريصون على استمرار برامج الأزهر التدريبية للأئمة والوعاظ، لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة، مشيرا إلى أن الأزهر حريص على تعزيز العلاقات مع الشعب اليمنى الشقيق.





وأضاف وكيل الأزهر، خلال استقباله اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر محمد عيضة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى والوفد المرافق له، ‏لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالين العلمى والدعوى، أن الأزهر يرحب بتقديم كافة أوجه الدعم لطلابه وباحثيه، مؤكدًا استعداد الأزهر لاستقبال الأئمة اليمنين واستضافتهم فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ؛ لتدريبهم على تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة وإصقالهم بمهارات الداعية المعاصر. من جانبه، أكد وزير الأوقاف اليمنى، أن رسالة الأزهر حاضنة للفكر الوسطى المستنير، وهى رسالة عالمية موجهة إلى الإنسانية كلها وليست للعرب والمسلمين فقط، موضحًا أن اليمن فى ظل معاناته من الأزمات المتعددة التى فرضها الواقع منذ سنوات؛ يأمل أن تستمر جهود الأزهر الشريف من أجل حماية الشباب اليمنى من التطرف وتحصينهم من التشدد والانحراف.

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