وزير التعليم يكشف عن الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الرسوم المدرسية مش جديدة ولم يتم زيادتها عن العام الماضى، لافتا إلى أن المصروفات لها أوجه صرف معينة وهناك بعض الفئات مستثناة من دفعها.
ورد طارق شوقي على عدم قدرة بعض الأهالي على دفع الرسوم المدرسية دفعة واحدة قائلا : قيمة المصروفات بسيطة جدا وربطها بالكتب الدراسية محاولة لسد العجز داخل المديريات والمدارس، متابعا: “إحنا محتاجين نبني ونعين مدرسين جدد”.
وأضاف شوقي خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، هناك 12 فئة معفاة من المصروفات الدراسية تماما، مثل مستفيدي «تكافل وكرامة» والمواطنين تحت حد الفقر، وأبناء الشهداء والمصابين، والمرأة المعيلة.
وأردف وزير التربية والتعليم "، دفع المصروفات يتم فقط لبعض الفئات والتي لا تزيد على 35% من إجمالي عدد طلاب المدارس، معقبا : المصاريف في حدود الـ 305 جنيهات من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، من الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات.
وتابع:" الكتب ثمنها فوق الألف جنيه وليس لها أي علاقة بالمصروفات الدراسية، مضيفا: المصروفات مجرد رسوم إدارية تقابل الأنشطة الرياضية والموسيقية وصندوق الرعاية الاجتماعية والمكتبات.
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