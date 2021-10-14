قبل بدء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. حقيقة إصابة دينا الشربينى بكسر فى قدمها

فى اول ايام فعاليات مهرجان الجونه السينمائى ، حرصت الفنانة دينا الشربيني على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وظهرت دينا الشربيني، خلال وجودها في أحد الفنادق الخاصة بالمهرجان بمدينة الجونة قبل بدء الافتتاح وهي مرتدية قدما طبية في قدمها اليمنى.

وطمأنت الفنانة دينا الشربيني متابعيها وجمهور مهرجان الجونة، بعد أنباء إصابتها بكسر فى قدمها قبل دقائق من حفل الافتتاح، وأكدت أن الكسر الذى بقدمها قديم، وهى بخير وتستعد للظهور على السجادة الحمراء.





وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة في طريقهما لمدينة الجونة، لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة التي يفتتح مساء اليوم، وعلقت دينا علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"فلتت مني في الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت مني".





وينطلق اليوم فعاليات اليوم الأول بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة الذي يديره الناقد انتشال التميمي والفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات والمهندس عمرو منسي المؤسس المشارك ورجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

ومن المقرر حضور العديد من الفنانين اليوم منهم يسرا وليلى علوي وريهام عبد الغفور ومنة شلبي وأروى جودة ونجلاء بدر وهالة صدقي وطارق لطفي ومنى زكي ونيللي كريم وبسمة وأنوشكا وأحمد داش ومايا دياب والمخرجة إيناس الدغيدي وأمير المصري وسوسن بدر وسمية الخشاب وروجينا وأشرف عبد الباقي وتارا عماد والإعلامية ريا أبي راشد وأمينة خليل وأحمد مجدي وكريم محمود عبد العزيز وأحمد السقا ومريم الخشت وعلي قاسم ومحمد حاتم ومحمد فراج وصبري فواز وشريف منير ومحمود الليثي وداليا البحيري.