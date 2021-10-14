ميكروباص الساحل... الداخلية تحسم الجدل "غطاء سيارة كبير الحجم"

خلال الايام القليلة الماضية تزايد الحديث والتكهنات ومعها البحث والتمشيط بقاع النيل من جانب الاجهزة الامنية بحثا عن ميكروباص الساحل والذي تصدر التريند علي محرك البحث جوجل مع تزايد الاهتمام بمعرفه اخر ما تم التوصل اليه فما حقيقة ميكروباص الساحل .

الداخلية تكشف حقيقة ميكروباص الساحل

قال مصدر أمني أنه بتاريخ 10 الجاري تم أُبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين بأنه علم من آخرين رؤيتهم شيئًا يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة، ولم يتحققوا منه، (مُرجِّحين كونه سيارة ميكروباص)

لتنتقل الأجهزة الأمنية المعنية، مدعومة بجميع التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أي آثار لمفقودين أو لسيارة "ميكروباص"، ليتم العثور فقط على "غطاء سيارة كبير الحجم" بقاع نهر النيل.



اسفل كوبري الساحل

وباستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة "الميكروباص " التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أي سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات تفيد بغياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة " ميكروباص " في اليوم ذاته حتى تاريخه، مشيرًا إلى أن شاهد عيان يعمل صياد ، لفت إلى أن ما سقط من أعلى الكوبري "غطاء سيارة".

وإمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء الغطاء ذاته من أعلى الكوبري، والتقطتها الكاميرا التي سبق أن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة، وتبينت مطابقة المشهدين.



البحث في النيل

وبتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبري في محل البلاغ المشار إليه سبق أن اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات "التوك توك" بالجزء ذاته من السور، ما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة "التوك توك"

و بتقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة "التوك توك" من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.