ميكروباص الساحل... الداخلية تحسم الجدل "غطاء سيارة كبير الحجم"

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الداخلية تكشف حقيقة ميكروباص الساحل
قال مصدر أمني أنه بتاريخ 10 الجاري تم أُبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين بأنه علم من آخرين رؤيتهم شيئًا يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة، ولم يتحققوا منه، (مُرجِّحين كونه سيارة ميكروباص)
لتنتقل الأجهزة الأمنية المعنية، مدعومة بجميع التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أي آثار لمفقودين أو لسيارة "ميكروباص"، ليتم العثور فقط على "غطاء سيارة كبير الحجم" بقاع نهر النيل.
اسفل كوبري الساحل
وإمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء الغطاء ذاته من أعلى الكوبري، والتقطتها الكاميرا التي سبق أن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة، وتبينت مطابقة المشهدين.
البحث في النيل
وبتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبري في محل البلاغ المشار إليه سبق أن اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات "التوك توك" بالجزء ذاته من السور، ما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة "التوك توك"
و بتقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة "التوك توك" من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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