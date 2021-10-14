/656115/الخطيب-يتفقد-فرع-الأهلي-بمدينة-نصر-للاطمئنان-على-سير-العمل

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بجولة تفقدية عصر اليوم الخميس في فرع الأهلي بمدينة نصر، للاطمئنان على سير العمل في المنشآت الجديدة بالفرع، والاطمئنان كذلك على كافة الخدمات التي تقدم للأعضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتفقد الكابتن الخطيب في جولته بفرع النادي المنطقة الترفيهية ومنطقة المطاعم "فود كورت"، وكذلك مجمع حمامات السباحة، وتبادل أطراف الحديث الودي مع الأعضاء وبراعم السباحة ولاعبي الفرق والأكاديميات، والتقط معهم الصور التذكارية.

وخلال الجولة شدد الكابتن الخطيب للإدارة التنفيذية على توفير الأوقات الكافية للأعضاء بحمامات السباحة، بعيدًا عن جداول ومواعيد التدريبات للاعبين والسباحين، وذلك حرصًا منه على استفادة الأعضاء بشكل كافٍ من جميع الخدمات التي تقدم داخل النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

رئيس بعثة الأهلي

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كما شارك في فقرة للتصويب على المرمى في نهاية المران السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي ١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.