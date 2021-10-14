بالصور.. بيراميدز يخوض أول مرانه بتنزانيا استعداداً لمواجهة عزام بالكونفدرالية

/656116/بالصور-بيراميدز-يخوض-أول-مرانه-بتنزانيا-استعدادا-لمواجهة-عزام-بالكونفدرالية

خاض فريق بيراميدز مرانه الأول بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، استعداداً لمواجهة فريق عزام، في لقاء الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر لاعبي بيراميدز في المران الأول بشغف، واصرار على الفوز، بقيادة المدير الفني الجديد للفريق إيهاب جلال، والذي يقود فيه الفريق السماوي في اول مباراة رسمية له مع الفريق.

شبكة “فوت ماك” التركية

وحسب شبكة "فوت ماك" التركية، فإن إدارة بيراميدز عرضت خدمات رمضان صبحي على نادي بشكتاش بطل الدوري التركي.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض رمضان من جانب الإدارة الإماراتية على بشكتاش، يأتي لرغبة الجناح الأيسر للعب في أوروبا.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن إدارة بشكتاش تنتظر تقرير المدرب سيرجين يالتشين المدير الفني للنسور بشأن الموافقة من عدمها على ضم رمضان صبحي.

وقالت الشبكة إن هناك تحمس من جانب بعض المسؤولين في بشكتاش لضم رمضان، لكن مُتصدر الدوري التركي لن يتحرك ألا بعد قرار المدرب.

قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وعزام التنزاني:

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيرة عزام التنزاني فيذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة في يوم ١٦ أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.