/656122/دينا-الشربيني-تتصدر-البوستر-الرسمي-لأغنية-فلتت-مني-بإطلالة-شبه-عارية

تستعد الفنانة دينا الشربيني لطرح أولى تجاربها الغنائية مع المطرب حسن أبو الروس، غدًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «فلتت مني» للفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس.

موعد طرح أغنية فلتت مني

طرحت الشربيني بوستر الأغنية الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة.

إصابة دينا الشربيني بقدمها

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا صورة للفنانة المصرية دينا الشربيني، ظهرت فيها مرتدية قدم طبية، وذلك قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

دينا الشربيني برفقة حسن أبو الرووس بالجونة

ومن ناحية أخرى، شاركت الشربيني الجمهور استعدادتها لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان حسن أبو الرووس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرا فيها الثنائي من داخل السيارة، وعلقت عليها دينا قائلة: "فلتت مني.. في الطريق للجونة".

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

ومن جانبه، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.

وفي هذا الصدد، ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

حريق مهرجان الجونة السينمائي

وكان نشب حريق مساء أمس الأربعاء، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.