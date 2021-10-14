/656123/رئيس-الاتحاد-المصري-للرماية-القوات-المسلحة-المصرية-قامت-ببناء-هرم-رابع-لمصر

تحدث اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في افتتاح أكبر ميدان رماية في العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال الكلمة الافتتاحية لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية “مصر تفتتح أكبر ميدان رماية في العالم بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي تستضيف منافسات بطولة العالم للرماية.

وتابع” القوات المسلحة قامت ببناء هرم رابع لمصر، يتمثل في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، والتي تعد بصمة جديدة في عالم الرياضة”.

واختتم” أتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية على التواجد في افتتاح البطولة.

يذكر ان منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تقام على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

وزير الشباب والرياضة: أنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

وبدأ وزير الشباب والرياضة كلمتة خلال افتتاح بطولة العالم للرماية” اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنيات سيادته بالنجاح والتوفيق لجميع المشاركين في بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية التي تحتضنها مصر”.

وأكمل” اليوم نلتقي في واحدة من أهم المنافسات الرياضية والعالمية التي تحتضنها مصر وتقام المنافسات في مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، والتي تعد أهم المعالم الرياضية الحضارية على مستوى الشرق الأوسط والعالم أيضا، ولديها امكانيات هائلة تم انشائها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي جعلتها تضاهي وتفوق كبرى القرى الأوليمبية في مختلف دول العالم”.

بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

وزاد” بطولة العالم للرماية خرجت بهذا الشكل بعد المجهودات الكبيرة من مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضا يأتي في المقدمة القوات المسلحة المصرية بكافة أجهزتها ولها الفضل الكبير في كل هذه النجاحات”.

واختتم” أشكر جميع مؤسسات الدولة المصرية على التعاون الكبير والثقة الدائمة في قدرات الدولة المصرية وامكاناتها على إحتضان مختلف المانفسات وفي أصعب الأوقات، واستقبال كافة الوفود المشاركة في البطولات العالمية التي تقام على أرض المحروسة ودائما يكونوا ضيوفاً كراماً على أرض مصر”.

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أقيم اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر في الفترة 11- 18 أكتوبر الجاري ، وتقام منافساتها على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.