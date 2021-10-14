/656125/تكريم-الراحل-سمير-غانم-بمهرجان-الجونة-السينمائي-في-دورته-الخامسة

بدأت ،منذ قليل، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، التي يشارك فيها نخبة من نجوم الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم الراحل سمير غانم بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

تكربم سمير غانم بمهرجان الجونة السينمائي 2021

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم الرحل سمير غانم من خلال استعراضات خاصة عن شخصية فطوطة وأهم الأعمال التي قدمها من خلال لوحات فنية.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.

حريق مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكان نشب حريق مساء أمس الأربعاء، بقاعة بلازا، إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتسبب ذلك في حدوث حالة كبيرة من الخوف والهلع لدى المشاركين في المهرجان، لذلك حرصت إدارة المهرجان على طمأنة جميع المشاركين بهذه الدورة.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.

وفاة سمير غانم

وجدير بالذكر، أن نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.