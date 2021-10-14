الزمالك: قيد 14 لاعبًا بفرق الناشئين ضمن قوائم الموسم الماضي

/656126/الزمالك-قيد-14-لاعبا-بفرق-الناشئين-ضمن-قوائم-الموسم-الماضي

أعلن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن قيد بعض اللاعبين الناشئين بقوائم الفرق الخاص بهم اليوم الخميس في اتحاد الكرة، خاصة وأنهم كانوا ضمن القوائم الموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد حامد أنه تم قيد ٤ لاعبين مواليد ٢٠٠١ ، ومثلهم ٢٠٠٣ ، كذلك لاعبين في ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨.

ناشئ الزمالك

وأشار رئيس قطاعات الناشئين، إلى أنه سيتم أيضا قيد باقي اللاعبين الذين كانوا يتواجدون في قوائم فرقهم الموسم الماضي، سواء مواليد ٢٠٠١ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨.

وكان بدر حامد قد عقد جلسة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأوضح الأخير موقف اللاعبين الناشئين الذين لم يتواجدوا في القائمة الأولى للفرق الخاصة بهم وكانوا في العام الماضي مسجلين بقوائم فرق النادي، حيث تأكد أنه سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قوائم الفرق الخاصة.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم ، ظهر خلالها الحماس والجدية ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر في كينيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب الدور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.