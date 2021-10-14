/656128/النائبة-هدي-عبد-الستارتتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-واقعة-مدرسة-عمر-مكرم-بالأسكندرية

تقدمت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن واقعة مدرسة عمر مكرم بمحافظة الأسكندرية، ومن منطلق دورها الرقابي الممنوح عن الشعب المصريبشكل عام، والمجتمع السكندري بشكل خاص.

دوت الخليج يرصد تقدم النتائبة هدي عبد الستار بطلب احاطة بشأن ما حدث فى مدرسة عمر مكرم بالاسكندرية

مدرسة عمر مكرم بالاسكندرية

وأضافت النائبة هدي عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منمها، “أن ما حدث بمحافظة الاسكندرية بشكل عام وبشكل خاص الذي انتفضت قلوبه لما رأه من عدم مسئوليه من بعض العاملين ببعض المدارس ومتابعة العملية التعليمية علي سبيل المثال واقعة مدرسة عمر مكرم”، مؤكدة أنها لن تقبل أي تهاون وتطالب بضرورة معاقبة المقصر وتحديد الاسباب و عدم تكرار مثل هذا الإهمال.

وأكدت النائبة هدي عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنما حدث فى مدرسة عمر مكرم بالاسكندرية يعد إهمالا غير مقبول شكلا وموضوعا في اي مجال من المجالات الحياتيه للمواطن،مشددة على متابعة نتائج التحقيقات وعدم تكرار هذا الحادث الذي اقل ما يوصف به حادث اهمال شديد.

هذا وشاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في إحتفالية توقيع عقد إتفاق بين الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وشركة ORION GROUP LONDON لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس إتحاد المستثمرين أكد علي أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع .

وأضاف رئيس الإتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في انجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق دوت الخليج بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق دوت الخليج .