صور.. دوت الخليج يرافق بعثة أوروبية فى جولة بشارع باب الوزير ومسجد الماردانى

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر، وعددا من سفراء الدول الأوروبية، جولة تفقدية زاروا خلالها مسجد الطنبغا الماردانى والذى تم تمويل ترميمه بـ 1.2 مليون يورو.





كما شملت الجولة، شارع باب الوزير، والجامع الأزرق، ومجمع خاير بك.

ومشروع ترميم مسجد الماردانى بمنطقة الدرب الأحمر، تم ترميم المرحلة الأولى منه وافتتاحه 30 سبتمبر، بمساهمة قيمتها 1.2 مليون يورو خلال 39 شهرا.

ونجح مشروع الترميم فى خلق فرص عمل ودخل للسكان المحليين والشركات بما فى ذلك تدريب 600 مالك وموظف فى ورش العمل والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة، يمثلون ما يقرب من 20٪ ؜من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة بالإضافة إلى تلقى 56 مرشدا سياحيا تدريبات مختلفة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى، إن الحفاظ على التراث الثقافى وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى نفس الوقت أمر ممكن، مشيرا إلى أن الاتحاد يلتزم منذ فترة طويلة بالحفاظ على التراث الثقافى وتعزيزه، والعمل فى شراكة مع السلطات المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة.

وصممت مؤسسة "أغاخان" المشروع بمساهمة الاتحاد الأوروبى، بهدف الحفاظ على التراث الثقافى الإسلامى الغنى والمادى للقاهرة والاحتفاء به، فضلا عن الترويج للسياحة الثقافية كمحفز رئيسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

كما تم إنشاء طرق للزوار عبر المنطقة، مما يوفر البنية التحتية السياحية والاجتماعية والاقتصادية ليتمكن الزوار من الاستمتاع بآثار المماليك المتميزة فى القاهرة.