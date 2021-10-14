فيديوجراف- سيارة نقل وتوك توك.. قصة الـ4 أيام لميكروباص الساحل

جدة - نرمين السيد - وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بتجهيزات عمليات الإنقاذ النهرى، ومشطت القوات محيط محل البلاغ وكثفت البحث الدقيق فى نهر النيل.
ولم تتوصل القوات إلى أى آثار لمفقودين أو لسيارة ميكروباص، وجرى العثور على غطاء سيارة كبير الحجم بقاع النهر.
ولم تستدل التحريات على أى سيارات مفقودة أو تلقى بلاغات بالفقد، وأكد شاهد عيان «صياد» أن ما سقط من أعلى الكوبرى غطاء سيارة.
وأكد مصدر أمنى أن سيارة نقل وتوك توك اصطدما بسور الكوبرى دون سقوط أى منهما.
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