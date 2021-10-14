متحدث الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر واليونان يجعل القاهرة بوابة بين أوروبا...

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لم تكن لتصل لهذا الواقع الجديد من إنتاج الكهرباء بشكل كبير إلا من خلال رؤية سياسية واضحة وتخطيط جيد، موضحا أن مصر مركز إقليمى ومحورى لتبادل الطاقة، ولم يكن يحدث هذا الأمر إلا بعد دعم الرئيس لهذا للقطاع وإيمانه بأهمية هذا القطاع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن توقع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى الثنائى بين مصر واليونان يمثل أهمية كبيرة، حيث إن مصر أصبح لديها احتياطى محترم للغاية، وهناك توسع كبير وخطة مدروسة للطاقات المتجددة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن مصر وأفريقيا غنية جدا بامصادر الطاثقة المنتجددة، موضحا أن الربط بين مصر واليونان وقبرص سيجعل مصر بوابة ليس فقط لأوروبا ولكن بوابة بين أفريقيا وأوروبا.