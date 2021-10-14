سيارات متنقلة فى الشوارع لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبات

استكمالاً لتطوير المنظومة المرورية اعتمد قطاع المرور والحماية المدنية عددا من الإجراءات التى من شأنها تسهيل تقديم الخدمات المرورية للمواطنين).

جاء ذلك فى إطار السعى لاعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها، وفضلاً عما قامت به من مد المهلة الزمنية الممنوحة لتركيب الملصق الإلكترونى وتوفير خدمة إلكترونية لطلب تركيبه وإنهاء الإجراءات اللازمة من خلال بوابة مرور مصر.

قام قطاع المرور والحماية المدنية بتجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكترونى للمواطنين بالطرق.. مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما سيتم إعتباراً من أول نوفمبر سحب رخصتى القيادة والتسيير لقائدى السيارات الغير مثبت عليها الملصق الإلكترونى.

وحرصاً على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكى المركبات ذات اللوحات غير الواضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التى تم التلاعب فى بياناتها، سيتم إلغاء رخصتى القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

وتحقيقاً للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر إاتمالاً لوقوع الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فقد تم تخصيص رقم (0121110000) للإغاثة على كافة الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.

يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وذلك فى إطار تقديم كافة الإجراءات التى من شأنها حفظ الأرواح والممتلكات والتسهيل والتيسير على المواطنين.