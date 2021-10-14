لحظة كتب كتاب أفشة بحضور نجوم الرياضة والفن.. فيديو

عقد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، قرانه مساء اليوم الخميس، بحضور نجوم الفن والرياضة، وفى مقدمتهم وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى، ضياء السيد عضو الجهاز الفنى، ومحمد الشناوى كابتن الأهلى، وعدد من نجوم القلعة الحمراء مثل، صلاح محسن، عمار حمدى، أحمد عبد القادر، بالإضافة إلى أحمد فتحى لاعب بيراميدز، وباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى والفنان رامى جمال.

ويحتفل محمد مجدى أفشة بزفافه اليوم الخميس بأحد الفنادق الخاصة، فى غياب نجوم الفريق الأحمر الذين سافروا رفقة بعثة الأهلى إلى النيجر عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

كما يغيب نجوم الزمالك ومنتخب مصر أيضا فى ظل سفر بعثة الفريق الأبيض إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى بمنافسات نفس الدور من البطولة الإفريقية، ومن المتوقع حضور اللاعبين المتخلفين عن السفر مع بعثة الأهلى فقط.