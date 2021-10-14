/656127/أهدافنا-واضحة-الفنان-أحمد-جمال-يشارك-في-حفل-افتتاح-بطولة-العالم-للرماية-على-الأطباق-المروحية-بالعاصمة-الإدارية-الجديد

شارك الفنان أحمد جمال، في حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الفنان أمير كرارة قد شارك في حفل افتتاح البطولة أيضا وقدم فقرة فنية نالت إعجاب الحضور.

وتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل الافتتاح، بجانب حازم حسني رئيس الاتحاد الاتحاد المصري للرماية، وأيضا تواجد فلادمير ليسين، رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وتشارك 15 دولة في البطولة، بجانب مصر البلد المستضيف، ونقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التحيات لجميع الحضور في حفل الافتتاح والمشاركين في البطولة، وتمنى التوفيق للجميع.

وزير الشباب والرياضة: أنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

وبدأ وزير الشباب والرياضة كلمتة خلال افتتاح بطولة العالم للرماية” اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنيات سيادته بالنجاح والتوفيق لجميع المشاركين في بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية التي تحتضنها مصر”.

وأكمل” اليوم نلتقي في واحدة من أهم المنافسات الرياضية والعالمية التي تحتضنها مصر وتقام المنافسات في مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، والتي تعد أهم المعالم الرياضية الحضارية على مستوى الشرق الأوسط والعالم أيضا، ولديها امكانيات هائلة تم انشائها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي جعلتها تضاهي وتفوق كبرى القرى الأوليمبية في مختلف دول العالم”.

وزاد” بطولة العالم للرماية خرجت بهذا الشكل بعد المجهودات الكبيرة من مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضا يأتي في المقدمة القوات المسلحة المصرية بكافة أجهزتها ولها الفضل الكبير في كل هذه النجاحات”.

أحمد جمال

واختتم” أشكر جميع مؤسسات الدولة المصرية على التعاون الكبير والثقة الدائمة في قدرات الدولة المصرية وامكاناتها على إحتضان مختلف المانفسات وفي أصعب الأوقات، واستقبال كافة الوفود المشاركة في البطولات العالمية التي تقام على أرض المحروسة ودائما يكونوا ضيوفاً كراماً على أرض مصر”.

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أقيم اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر في الفترة 11- 18 أكتوبر الجاري ، وتقام منافساتها على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.