بفستان أصفر منفوش.. بشرى تشعل السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

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دوت الخليج يستعرض إطلالة النجمة المصرية بشرى رفقة زوجها بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

بشرى تشعل السجادة الحمراء

تألقت بشرى على السجادة الحمراء بفستان كب قصير باللون الأصفر، واعتمدت تسريحة شعر مرقوعة وميكاب جرئ يتنساب مع إطلالتها، فيما اتدى زوجها بدلة باللون الأبيض.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.