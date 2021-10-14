فستان بورق السلوفان.. إطلالة أروى جودة بالجونة السينمائي محط سخرية الجمهور

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حرصت الفنانة المتالقة أروى جودة، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ،اليوم الخميس، بدورته الخامسة، لافتة النظر إليها.

دوت الخليج يرصد موجة الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة أروى جودة بسبب إطلالتها بالجونة السينمائي.

أروى جودة على ريد كاربت الجونة السينمائي

لاقت إطلالة جودة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي انتقادات وسخرية بعض من جمهوره، حيث أنها ظهرت بفستان سك طويل مفتوح الجانيين باللون الفضي، كما أنه كشف عن ظهرها.

واعتمدت جودة تسريحة شعر كعكة، وزينت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة.

الجمهور يسخر من أروى جودة بسبب إطلالتها

سخر منها البعض، فعلق أحدهم قائلًا: "فستان معمول بورق سلوفان"، وكتب الآخر: "خيبت آمالنا".

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

ويمنح المهرجان جائزة «سينما من أجل الإنسانية» لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية «نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي»، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة

هذا وقد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلغاء فيلم الافتتاح، وذلك لعدم التمييز بين الأفلام، في إشارة منهم إلى أن هذا النظام سيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة.

السر وراء إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.