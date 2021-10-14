/656132/الأحد-القادم-البنوك-تبدأ-في-فتح-حسابات-مجانية-للأفراد

فتح حسابات مجانية للأفراد .. بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للشمول المالي، تقوم البنوك العاملة بالسوق المصرية، يوم الأحد المقبل من الشهر الجاري بفتح حسابات مجانية للأفراد ودون حد أدنى، ويأتي ذلك أيضا بمناسبة احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي أشار سابقا بفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف وحد أدنى، بالإضافة إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو البطاقات المدينة للعملاء، وجاءت هذه الخطوة بهدف تشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

البنوك تبدأ في فتح حسابات مجانية للأفراد

حيث شملت قائمة فعاليات الشمول المالي على مدار العالم، احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 ابريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

مناسبات الشمول المالي

كما رصد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، وأن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.