فيديوجراف.. جهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وفى نوفمبر 2016 أصدرت مصر قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وفى مارس 2017 أطلقت مصر مع إيطاليا مبادرة لتدريب الشرطة على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفى نوفمبر 2017 استضافت مصر أول مؤتمر حول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، وفى أكتوبر 2018
وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفى نوفمبر 2019 استضافت مصر أول منتدى إقليمى لمكافحة تهريب المهاجرين بإفريقيا، وفى ديسمبر 2019 دشنت المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بمنتدى شباب العالم.
ومن 2016 حتى الآن، شاركت مصر فى مبادرات دولية لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، ونالت إشادات دولية بجهودها وتجربتها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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