جدة - نرمين السيد - وقدم رئيس الأساقفة العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى وشعب الكنيسة القبطية، مؤكدا أن الأسقف الراحل خدم الكنيسة ببذل وعطاء، حيث عاش راهبا متواضعا وانتقل ناسكا بعد خدمة مخلصة فى مدينة المحلة الكبرى. وصلى رئيس الأساقفة للأسقف الراحل أن ينيح الله روحه فى فردوس النعيم، وأن يسكب عزاء سمائيا فى قلب عائلته ومحبيه وتلاميذه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيا أسقف المحلة: اتسم بالتواضع والبذل فى الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.