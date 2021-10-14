درة تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة بفستان أبيض وأسود

وصلت درة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوى وأروى جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان، بعد قليل، ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.

وسبق وحضر إلى حفل الافتتاح المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى وزوجها، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، أمل المصرى المنسق العام لمهرجان الجونة، أروى جودة، لجين عمران، والمذيعة ناردين فرج، المخرج أحمد شفيق، هبة السيسى، إلى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى.

كما حضر أيضا حفل الافتتاح نسرين طافش، الفنان داوود حسين، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد العدل، جورجينا طواف، خالد منصور، شادى الفونس، فاطمة ناصر، المنتج جمال العدل.

ومن المقرر تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، على أن يُعقد غداً الجمعة مؤتمراً صحفياً للسقا على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة 12 ظهرا.