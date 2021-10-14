ياسمين صبرى بالأصفر ومايا دياب بإطلالة غريبة بقبعة ضخمة فى مهرجان الجونة

حضرت إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة النجمة اللبنانية مايا دياب، وظهرت بإطلالة غير معتادة عليها، حيث ارتدت فستانا غير مألوف من اللون الأحمر وبقبعة ضخمة، كما حضرت إلى السجادة الحمراء النجمة ياسمين صبري، مرتدية فستانا مبهجا من اللون الأصفر الكنارى.
وحضر النجم محمد رمضان مرتديا جاكت ذهبي ونظارة شمس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، إضافة لوصول إلهام شاهين وشريف منير وداليا البحيري وبسمة للسجادة الحمراء للمهرجان، فيما وصل أيضا هند صبرى مرتدية فستانا من اللون الأصفر.
وسبق وحضر على السجادة سمية الخشاب ومني زكي ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوي وأروي جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية إلى حفل افتتاح مهوجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث حرص السقا على اصطحابهم معه من أجل حضور تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان بعد قليل ومنحه جائرة الإنجاز الإبداعى.
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