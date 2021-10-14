ليلى علوى فى كامل أناقتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. صور

حضرت إلى السجادة الحمراء لمهرجان الجونة النجمة ليلى علوى التى ظهرت فى كامل أناقتها، وحضرت أيضا أمينة خليل، وأشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربينى التى وصلت بصحبة حسن أبو الروس، وظهرت دينا بإطلالة جريئة على مستوى الألوان، إذ ارتدت فستانا من اللون البرتقالى، فيما حضرت اللبنانية مايا دياب، وظهرت بإطلالة غريبة من اللون الأحمر وبقبعة ضخمة.
فيما حضرت ناهد السباعى ومايان السيد وتارا عماد، فيما تألقت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل مهرجان الجونة، مرتدية فستانا متميزا من اللون الكحلى.
وتواجد على السجادة الحمراء النجم محمد رمضان مرتديا جاكت ذهبى ونظارة شمس، إضافة لوصول إلهام شاهين وشريف منير وداليا البحيرى وبسمة للسجادة الحمراء لمهرجان الجونة، فيما وصلت أيضا هند صبرى مرتدية فستانا من اللون الأصفر.
وسبق أن حضرت على السجادة الحمراء سمية الخشاب ومنى زكى ودرة وهنا شيحة وميس حمدان وعمر الشناوى وأروى جودة، وذلك فور وصول النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ونجليه ياسين ونادية.
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