«الشناوي» ونخبة لامعة بكرة القدم أبرز الحضور في حفل زفاف أفشة «صور»

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شهد حفل زفاف محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، المقام بأحد الفنادق الخاصة، علي حضور العدد من نجوم الرياضة وأبرزهم، محمد الشناوى، حارس مرمى القلعة الحمراء، والمنتخب الوطني الأول، وصلاح محسن، عمار حمدى، وأحمد عبد القادر لاعبى الأهلى، بالإضافة إلى أحمد فتحى لاعب بيراميدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتفل محمد مجدى أفشة بزفافه اليوم الخميس بأحد الفنادق الخاصة، فى غياب نجوم الفريق الأحمر الذين سافروا رفقة بعثة الأهلى إلى النيجر عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

كما جاء من أبرز حضور الحفل الكابت وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق، والمنتخب الوطني، مع المدرب القدير حلمي طولان.

كما يغيب لاعبي الزمالك ومنتخب مصر أيضا فى ظل سفر بعثة الفريق الأبيض إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى بمنافسات نفس الدور من البطولة الإفريقية.

رئيس بعثة الأهلي

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كما شارك في فقرة للتصويب على المرمى في نهاية المران السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.