/656133/رجال-سلة-الأهلي-يحقق-الفوز-على-فريق-الطيران-بإفتتاحية-دوري-المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الطيران، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس في افتتاحية مشواره ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٧٨-٤٩.

وكان فريق مرتبط ١٨ سنة لكرة السلة بالنادي قد حقق الفوز على نظيره فريق الطيران بنتيجة ٨٦-٢٤، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة نادي سموحة في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

الفرق المشاركة في البطولة العربية

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك، وبليدة من الجزائر.

المباراة النهائية بالبطولة العربية

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 78/66.

وسيطر فريق الكويت الكويتي على الشوط الأول للمباراة وتقدم بفارق هدفين، ولكن عاد الأهلي بالنتيجة في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الفريق الكويتي وحقق اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز باللقب الأول مع مدربه الإسباني أوجستي بوش، وذلك بعد التعاقد معه قادما من نادي الزمالك.

تأهل النادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي.

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.

قائمة الأهلي في البطولة

وقام الكابتن الخطيب بإهداء أفراد الجهاز الفني واللاعبين «نسر الأهلي» تقديرًا للإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بالبطولة العربية التي أقيمت في الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وضمت قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب، ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي، وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.