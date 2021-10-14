منة شلبي بإطلالة جرئية على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

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دوت الخليج يرصد إطلالة الفنانة منة شلبي الجريئة بمهرجان الجونة السينمائي.

منة شلبي بفستان أبيض في حفل افتتاح الجونة السينمائي

أطلت منة شلبي بفستان أبيض شبه عارٍ، لاق إعجاب البعض، وأثير اشمئزاز الآخرين، واعتمدت شلبي تسريحة شعر مرفوعة ووضع مكياج جرئ بالألوان النارية.

منة شلبي تعلق على انضمامها للجنة التحكيم

ومن جانبه، عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بالاشتراك في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة عن طريق الانضمام للجنة التحكيم.

قالت شلبي أن تجربة الانضمام للجنة التحكيم هي فرصة لها من أجل التعلم من تجارب الآخرين حيث قالت "أنا هنا تلميذة ليها كلمة"

كما أوضحت أنها استفادت من اشتراكها كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات سابقة واكتسبت خبرة تؤهلها للتحكيم في هذا المهرجان، فهي تعرف المعايير الخاصة بالتحكيم.

وعن فيلم «الجريمة» قالت أنها سعيدة بالتعاون مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة فالعمل مع عرفة فخر لأي ممثل وهو التعاون الثاني لها معه.

وعن معايير اختيار مسلسلاتها فأوضحت أن عدد الحلقات لا يهم ولكن المهم هو القصة والسيناريو والإيقاع الخاص بالعمل.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فضلًا عن جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

ويطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وفي هذا الصدد، تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.