"تقدير متواصل لممثل الأغلبية"... اللقاء الكامل لرئيس سياحة النواب مع حمزة أحمد ببرنامج "تحت القبة"...نورا على: مستقبل سياحة مصر بأولوياتنا ..  وفتح أسواق جديدة من تداعيات كورونا الإيجابية

/656135/تقدير-متواصل-لممثل-الأغلبية-اللقاء-الكامل-لرئيس-سياحة-النواب-مع-حمزة-أحمد-ببرنامج-تحت-القبةنورا-على-مستقبل-سياحة-مصر-بأولوياتنا- -وفتح-أسواق-جديدة-من-تداعيات-كورونا-الإيجابية

اللقاء يعرض على الصفحة الرسمية للنائب أشرف رشاد

حلت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ضيفا على برنامج"تحت القبة" والذى يعرض على الصفحة الرسمية للمهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن،ممثل الأغلبية،الأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية، وذلك مع انطلاق دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث تطرق الحديث إلى الوضع السياحى فى مصر وأجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد اللقاء الكامل لرئيس سياحة النواب ببرنامج تحت القبة

النائبة نورا على لبرنامج «تحت القبة»:أعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا..ومناقشات دور الانعقاد الثانى للجنة ستدور حول المستقبل

رئيس لجنة السياحة والطيرانى المدنى بمجلس النواب،قالت أنها تعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا، وتنتمى له شكلا وموضوعًا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة لأى دولة من دول العالم وخاصة بنواحيها الإقتصادية وإطارات الدخل القومى، بجانب تأثيره المباشر على قطاع كير من المواطنين وفى مصر يصل التأثير للملايين ويؤثر عليه بشكل مباشر.

أكدت على أن لجنة السياحة تناقشت منذ الأسبوع الماضى بشأن خطة العمل لدور الانعقاد الثانى حيث أنه سيكون الإهتمام منصب على مستقبل السياحة فى مصر خاصة أنه خلال دور الانعقاد الأول تم العمل على إشكاليات القطاع وإشكاليات المستثمرين فيه وغيرها من الدعائم الأخرى ذات الصلة بالإشكاليات.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج حمزة أحمد، بشأن الوضع السياحى فى مصر خلال هذه المرحلة ورؤية لجنة السياحة له أكدت النائبة نورا على أن الجهود التى تبذل من جميع الأجهزة المعنية تستهدف بعودة السياحة فى مصر إلى معدلاتها الطبيعية كما كان فى الماضى وأن نكون أمام مستوى متصاعد، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتضمن فتح أسواق جديدة ومختلفة عن ماضى الأسواق التى كانت تأتى إلى مصر دائما وذلك نتيجة الترويج والتسويق المختلف ما بين الدولة وأجهزتها وأيضا القطاع الخاص بحيث استفاد كل منهم من تداعيات كورنا من أجل خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية.

وبشأن جهود اللجنة بجانب الإهتمام بإشكاليات القطاع أكدت النائبة نورا ردا على سؤال مقدم البرنامج حمزة أحمد، بأن قانون العمرة من أهم التشريعات التى صدرت خلال دور الانعقاد الأول لمواجهة الفوضى التى كانت تصاحب المعتمرين من مصر إلى السعودية على مستوى الشركات التى تقدم العروض للمعتمرين دون الإلتزام بها، ومن ثم كان للدولة أن تتحرك لمواجهة هذه الفوضى بنظام إلكترونى يفرض ضواتبط حاسمة تحافظ على المعتمريم والمواطنين الذين يذهبون لأداء العمرة بالسعودية وهو ما سيتحقق من خلال منصة العمرة الإلكرتونية بيحث تحف حقوق الجميع.

النائبة نورا على لـ«برنامج تحت القبة»:الرئيسى السيسى ساهم بقوة من أجل عودة السياحة الروسية.. ومصر مليئة بالمقاصد الثرية

أكدت أيضا أن السياحة الداخلية شهدت فى مصر رواجًا كبيرًا لم تشهده من قبل، وذلك فى ضوء تداعيات أزمة كورونا، مؤكدًا على أن الجائحة كانت من إيجابياتها هذه الإطارات ليس فى مصر فقط، ولكن فى العالم أجمع، ومنه الإتحاد الأوربى الذى شهد رواجا كبير أيضا للسياحة الداخلية، مؤكدا على أن الدولة المصرية ساعادت كثيرا فى دعم السياحة الداخلية من خلال مبادرات حقيقة من شأنها تخفيض الأسعار ومن ثم لاقت ترويج كبير.

وأكدت على أن اللجنة قامت عدد من الزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الأول ومع دور الانعقاد الثانى ستواصل الزيارات لتسليط الضوء على ما تزخر به مصر من مقاصد سياحية مختلفة، مشيرا إلى أن مصر مليئة بالمقاصد السياحية الثرية، وعديد من النواب يتقدمون بطلبات إحاطة بشأن ضم مدنهم ومناطقهم للخريطة السياحية، وهو الأمر الذى يضع مسئولة كبيرة فى ضرورة إدراج مقاصد جديدة من خلال الشركات من أجل جذب السياح لها.

وبشأن عودة السياحة الروسية قالت النائبة نورا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهم بدور كبير فى عودة السياحة الروسية، خاصة أن التوقف كانه له تداعيات وأسباب إجبارية ومن ثم الجهود التى تمت من جانب مصر والرئيس السيسى مع روسيا كانت محل تقدير وخاصة على مستوى تأمين المطارات حيث أن مصر من الطبيعى أن تؤمن مطاراتها بشكل متفوق دائما، مؤكدة على أن روسيا يصل منها 30طائرة أسبوعية خلال الفترة الأخيرة وهذا أمر جيد جدا.

لجنة السياحة بالبرلمان تسعي لخلق مقصد سياحي جديد ينافس دول الجوار

وقالت أيضا أن هناك دول تقوم على السياحة العلاجية فقط، مشيرة إلى وجود أنشطة علاجية كثيرة فى داخل مصر، منها العلاج بالرمال فى أسوان، موضحة أن واحة سيوة بها العديد من الانشطة العلاجية ولكنها لم تستغل بالشكل الأمثل، مؤكدة أن اللجنة تسعي لاستهداف مقصد سياحي جديد نتمكن من خلاله منافسة دول الجوار، مؤكدة أن اللجنة تعاونت مع وزارتي السياحةوالطيران المدني والقطاع الخاص، لكيفية التشجييع للسياحة وحل مشاكل القطاع والمستثمرين، فضلا عن الحفاظ على العاملين.

وأضافت النائبة نورا علي رئيس سياحة النواب، أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطيعم العاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتمت الاستجابة بشكل سريع، إضافة إلى اعلان البحر الاحمر خالي من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني ووزارىة الصحة، كما طالبت اللجنة برفع نسبة الاشغالات من 50 إلى 70 فى المائة، إضافة غلى تأجيل مديونيات كثيرة.

قانون السياحة قديم..ونطالب بوجود تشريع يهدف للتحكم بالسياحة الالكترونية وحماية السائح من الكيانات غير المرخصة

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن القانون الذي يعمل به قطاع السياحة حاليا قانون قديم غير ملائم للتطورات التي طرأت على القطاع حيث اصدر عام 1973وتم تعديله عام 1977، مشيرة إلى ضرورة وجود تشريع يهتم بالترويج للسياحة الالكترونية، يهدف للتحكم بالصفحات الالكترونية التي تعمل بالسياحة، فضلا عن توفير حماية للسائح من الكيانات الغير مرخصة والغير أمنه، مشددة على أن أي تعامل مع السائح يكون من خلال وزارة السياحة فقطموضحة أن منظومة تأمين المطارات منظومة عالمية، مشيرة إلى الاجراءات الاحترازية للسلامة الدولية من خلال الحصول على شهادة السلامة الدولية.

وشددت النائبة نورا على ، رئيس سياحة النواب، على ضرورة مواكبة التطورات للتدفق السياحي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تنتهي أعمال التطوير بمطار برج العرب، بالتعاون مع منظمة الجايكا اليابانية خلال عام 2023، بعد أن توقف بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وتهدف التطورات إلى زيادة سعة المطار إلى 5 مليون راكب بدلا من مليون ليخدم البحر المتوسط.

عدم اصدار قانون الشباك الواحد سيسبب معاناة لقطاع السياحة إلي الأبد

وطالبت النائبة نورا علي، رئيس سياحة النواب، المواطنين المتعاملين مع الشركات السياحية بضرورة التأكد من تراخيص هذه الشركات سواء داخليا او خارجيا،فضلا عن خضوعها لقانون وزارة السياحة، مشددة على ضرورة إصدار قانون الشباك الواحد للتسهيل على المستثمرين فى استكمال اجرائتهم مشيرة إلى أن عدم اصدار قانون الشباك الواحد، ،سيتسبب في معاناة القطاع الي الأبد.

وأشارت النائبة نورا علي رئيس سياحة النواب، إلى ضرورة وجود استراتيجية مشتركة بين الوزرات للوصول الي الاستراتيجية العامة للدولة فى قطاع السياحة، حتي يتمكن المستثمر من التعامل مع جهة واحدة قانون تراخيص المنشآت تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة وسيتم دراسته داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

النائبة نورا على توجه الشكر لممثل الأغلبية علي دعمه

وتوجهت النائبة نورا علي،رئيس لحنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بخالص الشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الأغلبية، على كافة أشكال التواصل والدعم الذي يوليه للجنة السياحة بالبرلمان، لافتة إلى أنها كانت تمارس العمل العام ولم تكن مهتمة بالسياسة.