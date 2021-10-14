السجادة الحمراء تشهد قبلات آسر ياسين الساخنة لزوجته

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اصطحب النجم آسر ياسين كعادته، زوجته ليشاركا سويًا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي انطلق اليوم الخميس.

دوت الخليج يرصد حالة الرومانسية التي جمعت بين الفنان آسر ياسين وزوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي.

قبلات رومانسية من آسر ياسين لزوجته

وشهدت ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي قبلات آسر ياسين الرومانسية لزوجته، الأمر الذي عكس حبهما وسعادتها سويًا.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فضلًا عن جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

ويطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وفي هذا الصدد، تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.