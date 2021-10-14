وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممى لسوريا سبل تسوية الأزمة

جدة - نرمين السيد - وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى سبل تنسيق الجهود الدولية المُختلفة من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية، حيث أعرب الوزير شكرى عن دعم مصر للمساعى التى يبذلها المبعوث الأممى لحلحلة الجمود الراهن، مؤكدًا على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لوضع حد لتلك الأزمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية، اتساقًا مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ استقلالية سوريا وسلامة أراضيها؛ مع التشديد على ضرورة أن تكفل أى تسوية سياسية تثبيت ركائز الاستقرار بمنأى عن أى تجاذبات لا تصب فى صالح الشعب السورى.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب عن أمله فى أن تُسفر الجولة المُقبلة لأعمال اللجنة الدستورية عن تطورات إيجابية على مسار التسوية السياسية، تلبيةً للتطلعات المشروعة للشعب السورى الشقيق فى الاستقرار والنماء، وإنهاء أزمته الإنسانية المُمتدة، وما يقتضيه ذلك من تغليب كافة الأطراف للمصلحة العُليا لسوريا الشقيقة.

من جانبه، أطلع بيدرسون الوزير شكرى على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأوضاع فى سوريا، معربًا عن تقديره للدور المصرى المتوازن والداعم لتسوية الأزمة، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع القاهرة فى هذا الشأن.