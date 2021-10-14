رئيس وزراء اليمن: مصر ركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، زرت القاهرة لاطلاع الدولة المصرية على آخر تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن، بعد 7 أعوام من الحرب، وهى الزيارة الأولى بعد تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما يفرض تحديات جديدة وكبيرة.

وأشار الدكتور معين، خلال حوار أجراه على قناة "تن"، إلى قوة دور مصر وأهميتها فى الملف اليمنى وفى المنطقة بشكل عام، لافتا إلى أن ضلوع الحوثيين بالهجوم الأخير الذى حدث ضد وزير الزراعة اليمنى فى عدن، الهدف منه تهديد استقرار العاصمة المؤقتة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، قد عقدا الأحد الماضى، بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضم الوفد اليمني كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان. كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.

وأشاد رئيس وزراء اليمن بعلاقات التعاون والأخوة التي تربط مصر واليمن، مؤكداً أن اليمنيين يدينون لمصر بمفهوم الدولة الحديثة، والدعم الذي قدمه دوماً الأشقاء في مصر إلى اليمن وشعبه.

وأكد الدكتور عبد الملك أن الحكومة اليمنية تؤدى دورها وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة، وتعمل جاهدة على تلبية تطلعات اليمنيين في الحياة الكريمة، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، من أجل الحفاظ على القرار اليمنى، ووحدة وسيادة الدولة اليمنية.