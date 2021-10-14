/656138/محمد-رمضان-وياسمين-صبري-يخطفان-الأنظار-بإطلالتهما-الفخمة

حضر كلا من مطرب المهرجانات محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مثيران الجدل بإطلالتهما الأنيقة.

دوت الخليج يرصد إطلالة الفنان محمد رمضان والنجمة ياسمين صبري بمهرجان الجونة السينمائي.

ياسمين صبري تخطف الأضواء بالجونة السينمائي

خطفت ياسمين صبري أنظار الحضور بفستان أصفر لامع، زينته بمجوهرات ثمينة وميكاب هادئ.

فيما أطل محمد رمضان ببدلة باللون الدهبي ونظار شمسية، رافعًا علامة «نمبر وان».

محمد رمضان يطرح أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي «جو البنات»

هذا وقد طرح الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تحمل اسم «جو البنات» عبر جميع المنصات السمعية.

محمد رمضان يروج لأغنية مهرجان الجونة السينمائي

نشر رمضان البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مروجًا للأغنية: "أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة.. دلوقتي على جميع المنصات السمعية".

وتابع معلنًا موعد طرح كليب الأغنية قائلًا: "والكليب بعد أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة

وعلى الجانب الآخر، أثار محمد رمضان غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي».

محمد رمضان يراقص مضيفات الطيران

شارك رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب رقصه مع مضيفة طيران

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"

وعلق الأخير: "قريبا فصل مضيفه رقصت لمحمد رمضان".