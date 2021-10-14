وصول بعثة الأهلي للنيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا «صور»

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وصلت بعثة النادي الأهلي إلى النيجر منذ قليل، وذلك من أجل الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادرت بعثة النادي الأهلي مساء اليوم متجهة إلى النيجر، وتواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على رئاسة بعثة الفريق خلال السفر إلى النيجر.

ولم يسافر مع بعثة الفريق، محمد الشناوي حارس الفريق، وذلك بعدما تعرض للإصابة بتمزق في العضلية الخلفية، بجانب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، والذي يحتفل بزفافة اليوم في أحد فنادي القاهرة.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلي النيجر لمواجهة الحرس الوطني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وصول بعثة الأهلي إلى النيجر

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.