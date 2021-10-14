/656141/الغائبون-الحاضرون-الجونة-السينمائي-يعرض-فيلم-قصير-عن-نجوم-الفن-الراحلين

انطلق ،اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد كواليس فيلم نجوم الفن الراحلون بمهرجان الجونة السينمائي.

الجونة السينمائي يخلد ذكرى نجوم الفن الراحلين

وخلد مهرجان الجونة السينمائي، ذكرى الفنانين الراحلين من خلال فيلم قصير صامت في الخلفية قدمه الفنان سيد رجب ومن أبرز هؤلاء النجوم الراحلين، وحيد حامد وسمير غانم، وحاتم علي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، هادي الجيار، دلال عبد العزيز.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

ومن جانبه، حرص عدد كبير من النجوم على حضور المهرجان، على رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حضر كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

ويطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وفي هذا الصدد، تقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

الجونة السينمائي ينجح في محو آثار حريق البلازا

هذا وقد تمكن القائمون على الجونة السينمائي في دورته الخامسة، من محو آثار الحريق، الذي نشب أمس في إحدى قاعات المهرجان نتيجة ماس كهربائي.